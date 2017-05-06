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Усэйн Болт: хочу войти в топ-50 футболистов и забивать по 20 мячей за сезон

Олимпийский чемпион Усэйн Болт рассказал, что намерен добиться успеха футболе. Ранее сообщалось, что ямайский бегун будет тренироваться с дортмундской "Боруссией".

"У меня есть стремление стать одним из 50 лучших футболистов, если у меня будет возможность играть регулярно. Хочу быть нападающим, который забивает минимум 20 голов за сезон.

Я люблю этот вид спорта, и такая мысль была у меня уже давно. В последние несколько месяцев я разговаривал с клубами, и были возможности, но пока что ничего конкретного. Посмотрим, что будет.

Футбол с физической точки зрения очень сложный вид спорта, и я уже немолод, но, думаю, что смогу хорошо играть года четыре», – сказал Болт в интервью So Foot Magazine.

Sports.ru
Сегодня, 12:04
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(1)
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 12:44) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
трудно буде мячу за ним угнаться!...
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:08) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
но, думаю, что смогу хорошо играть года четыре

Играть, не бегать. Этому с младых ногтей учат, чтобы и культура паса и кругозор был, не говоря уж об тактике на игру.
Не фига у него не получится.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
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