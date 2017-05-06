Усэйн Болт: хочу войти в топ-50 футболистов и забивать по 20 мячей за сезон

Олимпийский чемпион Усэйн Болт рассказал, что намерен добиться успеха футболе. Ранее сообщалось, что ямайский бегун будет тренироваться с дортмундской "Боруссией"."У меня есть стремление стать одним из 50 лучших футболистов, если у меня будет возможность играть регулярно. Хочу быть нападающим, который забивает минимум 20 голов за сезон.Я люблю этот вид спорта, и такая мысль была у меня уже давно. В последние несколько месяцев я разговаривал с клубами, и были возможности, но пока что ничего конкретного. Посмотрим, что будет.Футбол с физической точки зрения очень сложный вид спорта, и я уже немолод, но, думаю, что смогу хорошо играть года четыре», – сказал Болт в интервью So Foot Magazine.