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Харри Кьюэлл: внедрение роботов в футбол произойдет в обозримом будущем

Внедрение роботов в тренировочный процесс профессиональных футбольных команд произойдет в ближайшее время, считает бывший форвард сборной Австралии и английского "Ливерпуля" Харри Кьюэлл.

"Игра показала, что робота обыграть непросто, поэтому я считаю, что это великолепная идея внедрить в тренировочный процесс роботов. Уверен, в какой-то момент они (роботы) будут играть важную роль. Например, на футбольном поле выстраивать 11 роботов против 11 футболистов для отработки различных ударов, движений. И это вопрос обозримого будущего.

В этой части можно много опыта набраться", - цитирует Кьюэлла ТАСС.
Вчера, 22:50
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№1 Написал: Black Fox (Вчера, 22:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
"Игра показала, что робота обыграть непросто

какая игра, что он несет?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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