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Дмитрий Аленичев может стать главным тренером "Кайрата"

"Кайрат" рассматривает кандидатуру Дмитрия Аленичева на пост главного тренера, сообщает "Спорт-Экспресс".

Команда, за которую выступает экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, идет четвертой в чемпионате страны, отставая от лидирующей "Астаны" на 5 очков. В том случае, если клуб решит расстаться с Кахабером Цхададзе, занимающим пост главного тренера, именно Аленичев станет основной кандидатурой на вакантную должность.
Теги: Аленичев Кайрат
Сегодня, 13:41
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(2)
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 14:21) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
ах вот в чем дело
вот он новый клуб великого Слуцбургера yum


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 14:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: coban
Настолько странный чел на сколько это вообще можно себе представить.. имхо


Дык пусть посмотрит на себя... со стороны. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 14:14) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Замечательный вариант...

Сарказм,полагаю?))
Вообще пох.
Настолько странный чел на сколько это вообще можно себе представить.. имхо


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 13:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Замечательный вариант...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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