Жорди Местре: Месси продлит контракт с "Барселоной"

Вице-президент "Барселоны" Хорди Местре рассказал о переговорах с Лионелем Месси."В действительности все идет отлично. Если кто-то говорит, что в переговорах есть проблемы, то я готов это опровергнуть. Новый контракт Месси уже на подходе. Скажу даже, мы вышли на финальную стадию переговоров, и в ближайшие недели будут еще новости.Не назову вам точную дату, но ждать осталось недолго", — приводит слова Местре Goal.