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14:34
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"Ливерпуль" не смог забить "Саутгемтону"
"Святые" в матче 36-го тура почти не подходили к воротам "Ливерпуля", но в свои ворота не пропустили. Во 2-м тайме Джеймс Милнер не реализовал пенальти в ворота Форстера. Таким образом, команда Юргена Клоппа упустила шанс оторваться от играющих сегодня между собой "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Вейналдум (Груич, 87), Лейва (Лаллана, 69), Джан, Коутиньо, Ориги (Старридж, 69), Фирмино
"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Ромеу, Уорд-Праус, Дэвис, Тадич, Буфаль (Редмонд, 60), Габбьядини (Лонг, 69)
Предупреждения: Седрик, 65, Уорд-Праус, 65, Ловрен, 89, Бертранд, 90+2
Чемпионат Англии
36 тур
"Ливерпуль" - "Саутгемптон" 0:0
36 тур
"Ливерпуль" - "Саутгемптон" 0:0
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Вейналдум (Груич, 87), Лейва (Лаллана, 69), Джан, Коутиньо, Ориги (Старридж, 69), Фирмино
"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Ромеу, Уорд-Праус, Дэвис, Тадич, Буфаль (Редмонд, 60), Габбьядини (Лонг, 69)
Предупреждения: Седрик, 65, Уорд-Праус, 65, Ловрен, 89, Бертранд, 90+2
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