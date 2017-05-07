"Ливерпуль" не смог забить "Саутгемтону"

Чемпионат Англии



36 тур



"Ливерпуль" - "Саутгемптон" 0:0

"Святые" в матче 36-го тура почти не подходили к воротам "Ливерпуля", но в свои ворота не пропустили. Во 2-м тайме Джеймс Милнер не реализовал пенальти в ворота Форстера. Таким образом, команда Юргена Клоппа упустила шанс оторваться от играющих сегодня между собой "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".: Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Вейналдум (Груич, 87), Лейва (Лаллана, 69), Джан, Коутиньо, Ориги (Старридж, 69), Фирмино: Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Ромеу, Уорд-Праус, Дэвис, Тадич, Буфаль (Редмонд, 60), Габбьядини (Лонг, 69): Седрик, 65, Уорд-Праус, 65, Ловрен, 89, Бертранд, 90+2