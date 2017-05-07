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Юрген Клопп: Милнеру не стоит винить себя за нереализованный пенальти – это футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о матче чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:0).

«Считаю, что наша игра была достаточно хороша, чтобы победить сегодня. «Саутгемптон» приехал сюда за очками, поэтому я доволен нашей игрой в обороне.

Соперник ничего не создал у наших ворот, но нам пришлось попотеть для этого. Нам было сложно против «Саутгемптона», который вдесятером сидел в обороне. Мы могли забить, гол вскрыл бы игру. Мы заработали очко, но это не лучший результат.

Борьба в чемпионате еще не завершена. Нам нужно провести свои матчи, постараемся победить в них. Это все, что мы можем сделать.

Милнеру не стоит винить себя за нереализованный пенальти – это футбол. Было бы хорошо, если бы он забил, но это не самый решающий момент встречи», – сказал Клопп.

Sports.ru
Теги: Клопп Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Сегодня, 18:09
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