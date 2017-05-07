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"Зенит" проиграл "Тереку" (82)
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Миодраг Божович подал в отставку с поста тренера "Црвены Звезды"
Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович после гостевого поражения в матче 34-го тура чемпионата Сербии от «Вождоваца» (2:3) объявил об уходе со своего поста. После этого поражения «Црвена» стала отставать от лидирующего «Партизана» в турнирной таблице на три очка за три тура до конца чемпионата.
«Я больше не являюсь тренером «Црвены Звезды». И это нормально, учитывая наши последние результаты, за которые я ответственен. Каждый тренер должен быть объективным и честным перед собой. Надеюсь, мой уход поможет команде показать лучшие результаты и выиграть Кубок Сербии», — цитирует Божовича rs.n1info.com.
Чемпионат
«Я больше не являюсь тренером «Црвены Звезды». И это нормально, учитывая наши последние результаты, за которые я ответственен. Каждый тренер должен быть объективным и честным перед собой. Надеюсь, мой уход поможет команде показать лучшие результаты и выиграть Кубок Сербии», — цитирует Божовича rs.n1info.com.
Чемпионат
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