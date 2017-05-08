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Игроки "Барселоны Б" насмехались над вылетом "Эспаньола Б" из 3-го дивизиона

Тренер "Эспаньола Б" Давид Халледо раскритиковал поведение игроков "Барселоны Б", которые смеялись над вылетом его команды в четвертый дивизион.

"Возможно, это игроки "Барселоны", но уже завтра они могут оказаться в "Реусе". Нужно, чтобы все оценили их поведение после матча", – цитирует Халледо As.

После дерби игроки "Барселоны Б" открыто насмехались над своими соперниками, демонстрируя жесты, символизирующие вылет "Эспаньола Б" из третьего дивизиона.

Sports.ru
Сегодня, 21:01
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