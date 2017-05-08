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Игроки "Барселоны Б" насмехались над вылетом "Эспаньола Б" из 3-го дивизиона
Тренер "Эспаньола Б" Давид Халледо раскритиковал поведение игроков "Барселоны Б", которые смеялись над вылетом его команды в четвертый дивизион.
"Возможно, это игроки "Барселоны", но уже завтра они могут оказаться в "Реусе". Нужно, чтобы все оценили их поведение после матча", – цитирует Халледо As.
После дерби игроки "Барселоны Б" открыто насмехались над своими соперниками, демонстрируя жесты, символизирующие вылет "Эспаньола Б" из третьего дивизиона.
Sports.ru
"Возможно, это игроки "Барселоны", но уже завтра они могут оказаться в "Реусе". Нужно, чтобы все оценили их поведение после матча", – цитирует Халледо As.
После дерби игроки "Барселоны Б" открыто насмехались над своими соперниками, демонстрируя жесты, символизирующие вылет "Эспаньола Б" из третьего дивизиона.
Sports.ru
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