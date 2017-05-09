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"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Майклом Кином из "Бернли"

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к защитнику "Бернли" Майклу Кину, передает "СЭ" со ссылкой на Mirror.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп считает игрока главной трансферной целью на лето. У сторон есть устная договоренность о переходе, но все зависит от того, сможет ли "Ливерпуль" выйти в Лигу чемпионов. Если не выйдет, то Кин рассмотрит вариант с "МЮ".
Теги: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:34
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