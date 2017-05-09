Салли Мунтари: я прошел через ад, а ко мне отнеслись как к преступнику

Полузащитник "Пескары" Салли Мунтари рассказал, что подвергся расистским оскорблениям во время матча с "Кальяри" (0:1).Мунтари просил арбитра остановить матч, но получил желтую карточку и самовольно покинул поле. Позже карточка и одноматчевая дисквалификация были отменены."Я прошел через ад, ко мне отнеслись как к преступнику. Я ушел с поля, потому что почувствовал, что не могу там находиться после расистских оскорблений. Расизм везде, и он становится все сильнее", – заявил Мунтари.