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Салли Мунтари: я прошел через ад, а ко мне отнеслись как к преступнику

Полузащитник "Пескары" Салли Мунтари рассказал, что подвергся расистским оскорблениям во время матча с "Кальяри" (0:1).

Мунтари просил арбитра остановить матч, но получил желтую карточку и самовольно покинул поле. Позже карточка и одноматчевая дисквалификация были отменены.

"Я прошел через ад, ко мне отнеслись как к преступнику. Я ушел с поля, потому что почувствовал, что не могу там находиться после расистских оскорблений. Расизм везде, и он становится все сильнее", – заявил Мунтари.

Sports.ru
Сегодня, 12:53
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№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:13) #
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online

Манки, гоу хоум!
Онопку все звали лысым, а Кирьякова - рыжим, никто из этого траура не делал. Вот один - лысый, второй - рыжий, а ты - тупая самовлюбленная обезьяна!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 13:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ты еще ада не видел,нежинка!Попробуй в час-пик на общественном транспорте прокатиться или в детскую поликлиннику после праздников в очередь попасть,тогда и нюни распускай...))
Регистрация: 24.10.2007
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не плачь дружок,держи банан.Настоящий профи что скажешь.Зачем играть в футбол?У ЯЯ головка от тая научился?Самые большие расисты это как раз негры и есть)Вечно до всего доепываются.Нормальный и внимания бы не обратил.


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:56) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
какая психологическая неженка
как и большинство таких
апартеид то забыли?не?
на этом континенте то никто вас не держит
за такие ДЕНЬГИ мог бы и заткнуться


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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