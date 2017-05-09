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Салли Мунтари: я прошел через ад, а ко мне отнеслись как к преступнику
Полузащитник "Пескары" Салли Мунтари рассказал, что подвергся расистским оскорблениям во время матча с "Кальяри" (0:1).
Мунтари просил арбитра остановить матч, но получил желтую карточку и самовольно покинул поле. Позже карточка и одноматчевая дисквалификация были отменены.
"Я прошел через ад, ко мне отнеслись как к преступнику. Я ушел с поля, потому что почувствовал, что не могу там находиться после расистских оскорблений. Расизм везде, и он становится все сильнее", – заявил Мунтари.
Sports.ru
Мунтари просил арбитра остановить матч, но получил желтую карточку и самовольно покинул поле. Позже карточка и одноматчевая дисквалификация были отменены.
"Я прошел через ад, ко мне отнеслись как к преступнику. Я ушел с поля, потому что почувствовал, что не могу там находиться после расистских оскорблений. Расизм везде, и он становится все сильнее", – заявил Мунтари.
Sports.ru
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