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Диего Марадона сфотографировался с волком Забивакой

Знаменитый аргентинский экс-футболист Диего Марадона сфотографировался с талисманом ЧМ-2018 в России - волком Забивакой.

"Диего Марадона как бы говорит нам: вот он, то бишь официальный талисман #ЧМ2018 в России Забивака, тоже станет легендой Чемпионата мира!" - написано в твиттере ФИФА.
Теги: Марадона
Сегодня, 20:47
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№1 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 20:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Забивака....
Регистрация: 6.11.2011
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