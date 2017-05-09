Диего Марадона сфотографировался с волком Забивакой

Знаменитый аргентинский экс-футболист Диего Марадона сфотографировался с талисманом ЧМ-2018 в России - волком Забивакой.



"Диего Марадона как бы говорит нам: вот он, то бишь официальный талисман #ЧМ2018 в России Забивака, тоже станет легендой Чемпионата мира!" - написано в твиттере ФИФА.