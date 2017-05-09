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ФИФА может принять решение о полной замене газона стадиона "Санкт-Петербург"

Заседание ФИФА по вопросу качества поля на стадионе "Санкт-Петербург" состоится в четверг, 11 мая, сообщает "Фонтанка".

С высокой долей вероятности будет вынесено решение о полной замене газона.

Ранее появилась информация, что матч 29-го тура РФПЛ "Зенит" — "Краснодар", который должен был пройти на стадионе "Санкт-Петербург" 17 мая, перенесён на "Петровский".
Сегодня, 21:02
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№8 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Позор
Регистрация: 26.08.2010
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
Поле конечно позорное, не сравнить с полями московскими.

лучшее поле на петровском. там уже в феврале ровный зеленый газон


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хотелось спросить. За чей счёт банкет?


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Campos Москва (Сегодня, 21:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
У кого мозгов не хватило понять, что нельзя застраивать "городком ФИФА" место под выкат поле за стадион?!
Регистрация: 26.12.2008
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:16) #
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online

да это же просто очевидно, на таком картофельном поле играть невозможно

к слову, прикалола реклама на данном сайте про рулонный газон
Регистрация: 20.04.2016
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:14) #
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Менять надо стадион.
Регистрация: 30.08.2008
№2 Написал: suvirinimas (Сегодня, 21:07) #
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online

Поле конечно позорное, не сравнить с полями московскими. Такие деньги грохнули, а поле ...нет слов.
Регистрация: 9.02.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:06) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Этот стадион не будет готов к Кубку Конфедераций.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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