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20:32
Превью. 36 тур. ФНЛ
Превью. 36 тур. ФНЛ
20:05
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (47)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (47)
18:09
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
15:29
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
12:52
С Днём Великой Победы! (34)
С Днём Великой Победы! (34)
В Шотландии главный судья показал красную карточку боковому арбитру
В матче 2-го тура плей-офф чемпионата Шотландии за право сохранить прописку в высшем дивизионе страны между командами "Килмарнок" и "Данди" арбитр показал красную карточку боковому судье.
Во время встречи лайнсмену Энди Маквильяму стало плохо, и его стошнило, а главный судья Крэйг Томсон в шутку удалил его с поля.
"Газета.ру"
Во время встречи лайнсмену Энди Маквильяму стало плохо, и его стошнило, а главный судья Крэйг Томсон в шутку удалил его с поля.
"Газета.ру"
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