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В Шотландии главный судья показал красную карточку боковому арбитру

В матче 2-го тура плей-офф чемпионата Шотландии за право сохранить прописку в высшем дивизионе страны между командами "Килмарнок" и "Данди" арбитр показал красную карточку боковому судье.

Во время встречи лайнсмену Энди Маквильяму стало плохо, и его стошнило, а главный судья Крэйг Томсон в шутку удалил его с поля.



"Газета.ру"
Сегодня, 21:28
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