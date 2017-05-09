В Шотландии главный судья показал красную карточку боковому арбитру

В матче 2-го тура плей-офф чемпионата Шотландии за право сохранить прописку в высшем дивизионе страны между командами "Килмарнок" и "Данди" арбитр показал красную карточку боковому судье.Во время встречи лайнсмену Энди Маквильяму стало плохо, и его стошнило, а главный судья Крэйг Томсон в шутку удалил его с поля.