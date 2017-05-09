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Китайская ассоциация не нашла доказательств нападения Халка на тренера соперника
Форвард "Шанхай СИПГ" Халк, обвиняемый в нападении на тренера команды соперника в перерыве матча китайской Суперлиги с "Гуйчжоу Чжичэн" (3:0), избежит наказания, сообщает Daily Mail.
Представитель китайской футбольной ассоциации сообщил, что во время перерыва действительно произошла ссора между сторонами, однако нет никаких доказательств, что Халк совершил дисциплинарный проступок.
"Тренер соперника обвиняет меня в агрессии. Где он это увидел? Я ни в коем случае не вёл себя агрессивно. Моя совесть чиста. Бог это знает", — написал Халк в инстаграме.
Представитель китайской футбольной ассоциации сообщил, что во время перерыва действительно произошла ссора между сторонами, однако нет никаких доказательств, что Халк совершил дисциплинарный проступок.
"Тренер соперника обвиняет меня в агрессии. Где он это увидел? Я ни в коем случае не вёл себя агрессивно. Моя совесть чиста. Бог это знает", — написал Халк в инстаграме.
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