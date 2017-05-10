Винисиус Жуниор поблагодарил бога после прохождения медосмотра для "Реала"

Нападающий "Фламенго" Винисиус Жуниор рассказал, что прошёл медосмотр для мадридского "Реала". 16-летний футболист пока будет играть за главную команду бразильского клуба, а испанский гранд будет внимательно следить за его развитием."Дорогой господь, благодарю тебя за то, что ты услышал меня и сделал всё, чтобы я мог улыбаться", - написал футболист в твиттере.Ранее сообщалось, что до лета 2018 года игрок не будет выступать за "Реал". Но когда он пополнит ряды "сливочных", то сразу же будет играть за главную команду клуба. Его выступление за "Кастилию" (резервная команда "Реала") исключено.