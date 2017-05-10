Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:44
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (16)
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (16)
08:40
Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит" (44)
Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит" (44)
Вчера 23:40
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
Вчера 23:37
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (7)
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (7)
Владимир Газзаев может вновь возглавить казахстанский "Актобе"
Российский специалист Владимир Газзаев может вернуться в казахстанский "Актобе" на должность главного тренера команды, сообщает Kazfootball.
Газзаев работал в "Актобе" в 2014-2015 годах. При нём западно-казахстанцы стали серебряными призёрами чемпионата Казахстана и финалистами Кубка Казахстана.
Накануне стало известно, что украинский специалист Игорь Рахаев покидает пост наставника "Актобе". Помимо Газзаева на пост нового главного тренера казахстанской команды также рассматривается кандидатура Талгата Байсуфинова.
Газзаев работал в "Актобе" в 2014-2015 годах. При нём западно-казахстанцы стали серебряными призёрами чемпионата Казахстана и финалистами Кубка Казахстана.
Накануне стало известно, что украинский специалист Игорь Рахаев покидает пост наставника "Актобе". Помимо Газзаева на пост нового главного тренера казахстанской команды также рассматривается кандидатура Талгата Байсуфинова.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.