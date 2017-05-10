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Владимир Газзаев может вновь возглавить казахстанский "Актобе"

Российский специалист Владимир Газзаев может вернуться в казахстанский "Актобе" на должность главного тренера команды, сообщает Kazfootball.

Газзаев работал в "Актобе" в 2014-2015 годах. При нём западно-казахстанцы стали серебряными призёрами чемпионата Казахстана и финалистами Кубка Казахстана.

Накануне стало известно, что украинский специалист Игорь Рахаев покидает пост наставника "Актобе". Помимо Газзаева на пост нового главного тренера казахстанской команды также рассматривается кандидатура Талгата Байсуфинова.
Теги: Газзаев Вл. Актобе
Сегодня, 16:15
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№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 16:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Помимо Газзаева на пост нового главного тренера казахстанской команды также рассматривается кандидатура Талгата Байсуфинова
Ой е,а в России скоро еще и Луческу освободится,чем не кандидатура? laughing
Регистрация: 8.05.2017
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