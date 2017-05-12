"Милан" договорился о трансфере защитника "Вольфсбурга" Родригеса

"Милан" достиг договоренности с "Вольфсбургом" относитльно перехода левого защитника Рикардо Родригеса. Об этом сообщает Football Italia.24-летний футболист перейдет в итальянский клуб за € 18 млн.По итогам 32 туров чемпионата Германии швейцарец принял участие в 24 матчах, став автором двух голов и трёх результативных передач.