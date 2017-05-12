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"Вест Хэм" продлил контракт с полузащитником Антонио

"Вест Хэм" продлил контракт с полузащитником Майклом Антонио. Об этом сообщает официальный сайт "молотобойцев".

Новое соглашение 27-летнего футболиста с клуб рассчитано до 2021 года.

Ранее Антонио был признан лучшим футболистом лондонского клуба в нынешнем сезоне.

В 28 матчах английской Премьер-лиги полузащитник забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

"Газета.ру"
Теги: Вест Хэм
Сегодня, 07:18
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