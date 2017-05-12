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"Ювентус" выкупил Бенатиа у "Баварии" за 17 миллионов евро

"Ювентус" выкупил защитника Мехди Бенатиа у мюнхенской "Баварии".

"Ювентус" в течение двух лет заплатит «Баварии» за Бенатиа €17 млн, сообщает официальный сайт туринского клуба. 30-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 2020 года.

Марокканский футболист с лета 2016 года выступает за бьянконери на правах аренды.

"Газета.ру"
Теги: Бенатиа Ювентус Бавария
Вчера, 23:37
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