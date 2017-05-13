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Массимилиано Аллегри - об Антони Конте: итальянские тренеры получают подготовку, не имеющую себе равных

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поздравил своего коллегу из "Челси" Антонио Конте с победой в Английской Премьер-лиге.

"Поздравляю Антонио с тем, чего он добился. Выиграть титул в дебютном сезоне в новой стране - впечатляющий результат.

Итальянские тренеры выигрывают так много за рубежом, потому что подготовка, которую мы получаем здесь, не имеет себе равных", - цитирует Аллегри "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт "Ювентуса".
Теги: Аллегри Конте Челси
Сегодня, 15:58
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