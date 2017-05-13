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Криштиану Роналду может избежать наказания по делу о неуплате налогов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может избежать наказания за уклонение от уплаты налогов. Подробности дела пока не сообщаются, а крайние сроки на то, чтобы португалец получил наказание, истекают.

Расследование началось в декабре 2015 года. Прокурор должен подать жалобу до 30 июня, иначе все обвинения будут сняты.

Ранее сообщалось, что Роналду скрыл налоги на сумму €150 млн по схеме, разработанной его агентом Жоржем Мендешом. Позже компания Мендеша выступила с заявлением, что Роналду полностью выполнял налоговые обязательства.

Газета.ru
Теги: Роналду
Сегодня, 16:14
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