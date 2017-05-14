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Гильермо Очоа установил антирекорд испанской Примеры, пропустив 80 мячей

"Гранада" в матче 37-го тура испанской Примеры уступила со счетом 1:2 "Осасуне".

Второй пропущенный мяч стал для вратаря "Гранады" Гильермо Очоа 80-м пропущенным в этом сезоне. Таким образом, мексиканец установил новый антирекорд чемпионата Испании по количеству пропущенным мячей за один сезон. До этого антирекорд принадлежал вратарю "Саламанки" Иньяки Аиспуруа, который пропустил 79 мячей в сезоне-1995/96.

Примечательно, что при наличии антирекорда Очоа является лидером сезона по сейвам в топ-5 чемпионатах Европы. На его счету 161 спасение.

"Газета.ру"
Сегодня, 09:05
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№1 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 09:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
В дерби ещё один рекордсмен в очоа пропустил


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22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
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