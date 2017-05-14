Гильермо Очоа установил антирекорд испанской Примеры, пропустив 80 мячей

"Гранада" в матче 37-го тура испанской Примеры уступила со счетом 1:2 "Осасуне".Второй пропущенный мяч стал для вратаря "Гранады" Гильермо Очоа 80-м пропущенным в этом сезоне. Таким образом, мексиканец установил новый антирекорд чемпионата Испании по количеству пропущенным мячей за один сезон. До этого антирекорд принадлежал вратарю "Саламанки" Иньяки Аиспуруа, который пропустил 79 мячей в сезоне-1995/96.Примечательно, что при наличии антирекорда Очоа является лидером сезона по сейвам в топ-5 чемпионатах Европы. На его счету 161 спасение.