Сами Хедира пропустит финал Кубка Италии

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира не сможет принять участие в финале Кубка Италии. В финале, который состоится 17 мая, туринцы встретятся с римским "Лацио".



По словам главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, игрок также пропустит две игры Серии А, а его участие в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" находится под вопросом.



"Выход Хедиры в Кубке Италии или против "Кротоне" невозможен. Мы будем следить за ним и позже определимся насчет его участия в финале Лиги чемпионов", — приводит слова Аллегри FourFourTwo.