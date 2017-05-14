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Сами Хедира пропустит финал Кубка Италии
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира не сможет принять участие в финале Кубка Италии. В финале, который состоится 17 мая, туринцы встретятся с римским "Лацио".
По словам главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, игрок также пропустит две игры Серии А, а его участие в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" находится под вопросом.
"Выход Хедиры в Кубке Италии или против "Кротоне" невозможен. Мы будем следить за ним и позже определимся насчет его участия в финале Лиги чемпионов", — приводит слова Аллегри FourFourTwo.
По словам главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, игрок также пропустит две игры Серии А, а его участие в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" находится под вопросом.
"Выход Хедиры в Кубке Италии или против "Кротоне" невозможен. Мы будем следить за ним и позже определимся насчет его участия в финале Лиги чемпионов", — приводит слова Аллегри FourFourTwo.
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