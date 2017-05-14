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Поль Погба пропустит матч с "Тоттенхэмом" из-за смерти отца

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит матч 37-го тура английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма" в связи со смертью своего отца, сообщает ВВС.

Антуан Фассу скончался после продолжительной болезни в возрасте 79 лет.

В нынешнем сезоне 24-летний француз забил семь мячей и отдал пять голевых передач в 49-ти матчах всех турниров.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
Сегодня, 09:23
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