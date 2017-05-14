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Луис Суарес: не мог поверить, что "Барселона" хотела купить меня после укуса Кьеллини
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о своих переживаниях после инцидента во время матча группового этапа ЧМ-2014 Италия – Уругвай (0:1), в котором он был удален за укус итальянского защитника Джорджио Кьеллини.
"Помню, как плакал во время разговора с Андони Субисарретой (с 2010 по 2015 год спортивный директор "Барселоны"), потому что не мог поверить, что они по-прежнему хотят купить меня. Это дало мне мотивацию, чтобы продолжать работать.
Иногда я смотрю фото и видео того времени. Я тренировался в маленьком тренажерном зале площадью 10 квадратных метров. Физиотерапевт Хуанхо Брау искал удобный момент и свободное место, где бы я мог побегать без внимания журналистов.
Если мои дети спросят меня об этом инциденте, я расскажу им всю правду. Это было очень тяжелое время для меня", — цитирует Суареса "Газета.ру" со ссылкой на Marca.
"Помню, как плакал во время разговора с Андони Субисарретой (с 2010 по 2015 год спортивный директор "Барселоны"), потому что не мог поверить, что они по-прежнему хотят купить меня. Это дало мне мотивацию, чтобы продолжать работать.
Иногда я смотрю фото и видео того времени. Я тренировался в маленьком тренажерном зале площадью 10 квадратных метров. Физиотерапевт Хуанхо Брау искал удобный момент и свободное место, где бы я мог побегать без внимания журналистов.
Если мои дети спросят меня об этом инциденте, я расскажу им всю правду. Это было очень тяжелое время для меня", — цитирует Суареса "Газета.ру" со ссылкой на Marca.
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