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Луис Суарес: не мог поверить, что "Барселона" хотела купить меня после укуса Кьеллини

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о своих переживаниях после инцидента во время матча группового этапа ЧМ-2014 Италия – Уругвай (0:1), в котором он был удален за укус итальянского защитника Джорджио Кьеллини.

"Помню, как плакал во время разговора с Андони Субисарретой (с 2010 по 2015 год спортивный директор "Барселоны"), потому что не мог поверить, что они по-прежнему хотят купить меня. Это дало мне мотивацию, чтобы продолжать работать.

Иногда я смотрю фото и видео того времени. Я тренировался в маленьком тренажерном зале площадью 10 квадратных метров. Физиотерапевт Хуанхо Брау искал удобный момент и свободное место, где бы я мог побегать без внимания журналистов.

Если мои дети спросят меня об этом инциденте, я расскажу им всю правду. Это было очень тяжелое время для меня", — цитирует Суареса "Газета.ру" со ссылкой на Marca.
Теги: Суарес Барселона
Сегодня, 09:23
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№2 Написал: 64dubina Казахстан-Павлодар (Сегодня, 09:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А ты побольше кусайся и Реал тебя захочет купить grinning


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Счастье не в деньгах,а в их количестве!!!
Регистрация: 16.06.2012
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 09:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
НЕ МОГ ПОВЕРИТЬ, ЧТО "БАРСЕЛОНА" ХОТЕЛА КУПИТЬ МЕНЯ ПОСЛЕ УКУСА КЬЕЛЛИНИ
Но "Барселона" заодно и намордник на всякий пожарный приобрела.
Регистрация: 8.05.2017
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