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Арсен Венгер: буду работать до тех пор, пока есть мотивация

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не обращает внимания на критику в свой адрес.

"Мне платят, чтобы я делал свою работу для клуба, и мне нравится эта работа. Я буду ее делать до тех пор, пока мотивирован.

Критика не влияет на меня. Я всегда стараюсь показать максимум", — цитирует Le Figaro Венгера.

Фанаты "канониров" неоднократно требовали в 2017 году ухода француза со своего поста.

"Газета.ру"
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 12:46
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