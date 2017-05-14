Арсен Венгер: буду работать до тех пор, пока есть мотивация

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не обращает внимания на критику в свой адрес."Мне платят, чтобы я делал свою работу для клуба, и мне нравится эта работа. Я буду ее делать до тех пор, пока мотивирован.Критика не влияет на меня. Я всегда стараюсь показать максимум", — цитирует Le Figaro Венгера.Фанаты "канониров" неоднократно требовали в 2017 году ухода француза со своего поста.