Антонио Конте остается в "Челси" на следующий сезон

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не покинет синих после окончания сезона-2016/17."Да, я могу гарантировать на сто процентов, что останусь. Мы уже работаем над следующим сезоном, ищем варианты усиления команды", — цитирует A Bola Конте.