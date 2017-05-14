Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Антонио Конте остается в "Челси" на следующий сезон

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не покинет синих после окончания сезона-2016/17.

"Да, я могу гарантировать на сто процентов, что останусь. Мы уже работаем над следующим сезоном, ищем варианты усиления команды", — цитирует A Bola Конте.

"Газета.ру"
Теги: Конте Челси
Сегодня, 13:03
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Приговор (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Следующий сезон повторить на бис: Конте в Челси, Каррера в Спартаке!
Регистрация: 5.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.