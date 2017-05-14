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Жерар Пике госпитализировали из-за проблем с желудком

Защитник "Барселоны" Жерар Пике попал в больницу из-за проблем с желудком. Об этом сообщает издание AS.

По данным издания, 30-летний защитник был госпитализирован из-за общего недомогания, однако после обследования врачи выявили у футболиста вирус желудочного гриппа. Отмечается, что Пике не сможет сине-гранатовым в ближайшем матче испанской Примеры против "Лас-Пальмаса".

"Газета.ру"
Теги: Пике
Сегодня, 15:10
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