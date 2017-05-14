Жерар Пике госпитализировали из-за проблем с желудком

Защитник "Барселоны" Жерар Пике попал в больницу из-за проблем с желудком. Об этом сообщает издание AS.По данным издания, 30-летний защитник был госпитализирован из-за общего недомогания, однако после обследования врачи выявили у футболиста вирус желудочного гриппа. Отмечается, что Пике не сможет сине-гранатовым в ближайшем матче испанской Примеры против "Лас-Пальмаса".