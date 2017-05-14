Марсело пропустит матч с "Севильей"

Защитник "Реала" Марсело не выйдет на поле в матче 37-го тура испанского чемпионата с "Севильей".Защитнику предоставлен отдых после матчей Лиги чемпионов и Примеры, информирует AS.Помимо бразильца матч пропустят Пепе, Карвахаль и Бэйл.