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Алексис Санчес забил 50-й гол в АПЛ (1)
Алексис Санчес забил 50-й гол в АПЛ (1)
Марсело пропустит матч с "Севильей"
Защитник "Реала" Марсело не выйдет на поле в матче 37-го тура испанского чемпионата с "Севильей".
Защитнику предоставлен отдых после матчей Лиги чемпионов и Примеры, информирует AS.
Помимо бразильца матч пропустят Пепе, Карвахаль и Бэйл.
"Газета.ру"
Защитнику предоставлен отдых после матчей Лиги чемпионов и Примеры, информирует AS.
Помимо бразильца матч пропустят Пепе, Карвахаль и Бэйл.
"Газета.ру"
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