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Марсело пропустит матч с "Севильей"

Защитник "Реала" Марсело не выйдет на поле в матче 37-го тура испанского чемпионата с "Севильей".

Защитнику предоставлен отдых после матчей Лиги чемпионов и Примеры, информирует AS.

Помимо бразильца матч пропустят Пепе, Карвахаль и Бэйл.

"Газета.ру"
Теги: Марсело Реал Севилья
Сегодня, 16:27
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