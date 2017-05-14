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"Барселона" хочет создать женскую команду в футбольной лиге США

"Барселона" объявила о планах по созданию женской команды в футбольной лиге США.

С 2018 года каталонская команда будет представлена в чемпионате NWSL, где уже участвуют десять клубов, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

"Барселона", у которой уже открыто шесть академий и собственный офис в Нью-Йорке, станет первой европейской командой, представленной в американской лиге.

"Газета.ру"
Теги: Барселона
Сегодня, 16:50
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 17:48) #
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Кокорина возьмут?
Регистрация: 8.01.2017
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