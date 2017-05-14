"Барселона" хочет создать женскую команду в футбольной лиге США

"Барселона" объявила о планах по созданию женской команды в футбольной лиге США.С 2018 года каталонская команда будет представлена в чемпионате NWSL, где уже участвуют десять клубов, сообщает официальный сайт сине-гранатовых."Барселона", у которой уже открыто шесть академий и собственный офис в Нью-Йорке, станет первой европейской командой, представленной в американской лиге.