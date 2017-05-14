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"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
14:01
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
"Барселона" хочет создать женскую команду в футбольной лиге США
"Барселона" объявила о планах по созданию женской команды в футбольной лиге США.
С 2018 года каталонская команда будет представлена в чемпионате NWSL, где уже участвуют десять клубов, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
"Барселона", у которой уже открыто шесть академий и собственный офис в Нью-Йорке, станет первой европейской командой, представленной в американской лиге.
"Газета.ру"
С 2018 года каталонская команда будет представлена в чемпионате NWSL, где уже участвуют десять клубов, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
"Барселона", у которой уже открыто шесть академий и собственный офис в Нью-Йорке, станет первой европейской командой, представленной в американской лиге.
"Газета.ру"
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