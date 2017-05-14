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Главный тренер "Сассуоло" может сменить Спаллетти в "Роме"

Главный тренер "Сассуоло" Эусебио ди Франческо может сменить наставника "Ромы" Лучано Спаллетти. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

По данным издания, соглашение с 47-летним специалистом достигнуто.

Контракт ди Франческо с "Сассуоло" истекает летом 2019 года, однако он может покинуть клуб за €3 млн.

Ди Франческо выступал за "Рому" в качестве игрока в 1997–2001 годах и становился чемпионом Италии.

"Газета.ру"
Теги: Рома Спаллетти
Сегодня, 18:45
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