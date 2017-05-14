Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:28
Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (1)
Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (1)
16:55
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
14:01
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
Главный тренер "Сассуоло" может сменить Спаллетти в "Роме"
Главный тренер "Сассуоло" Эусебио ди Франческо может сменить наставника "Ромы" Лучано Спаллетти. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.
По данным издания, соглашение с 47-летним специалистом достигнуто.
Контракт ди Франческо с "Сассуоло" истекает летом 2019 года, однако он может покинуть клуб за €3 млн.
Ди Франческо выступал за "Рому" в качестве игрока в 1997–2001 годах и становился чемпионом Италии.
"Газета.ру"
По данным издания, соглашение с 47-летним специалистом достигнуто.
Контракт ди Франческо с "Сассуоло" истекает летом 2019 года, однако он может покинуть клуб за €3 млн.
Ди Франческо выступал за "Рому" в качестве игрока в 1997–2001 годах и становился чемпионом Италии.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.