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Президент "Торино": не ожидали столько ошибок от Харта
Президент "Торино" Урбано Каиро нелестно отозвался об игре английского голкипера Джо Харта.
"Харт допустил несколько ошибок, особенно когда выходил за мячом. Он серьезный вратарь.
Мы, наверное, не ожидали столько ошибок от голкипера сборной Англии, но он также делал и что-то хорошее", — цитирует главу клуба Football Italia.
"Газета.ру"
"Харт допустил несколько ошибок, особенно когда выходил за мячом. Он серьезный вратарь.
Мы, наверное, не ожидали столько ошибок от голкипера сборной Англии, но он также делал и что-то хорошее", — цитирует главу клуба Football Italia.
"Газета.ру"
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