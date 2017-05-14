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Лоран Блан хочет возглавить "Барселону"
Экс-главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан хочет возглавить "Барселону".
Француз уже отклонил предложения от "Лас-Пальмаса", "Бетиса" и "Севильи" в рассчете на предложение из Каталонии, сообщает Le Parisien.
Ранее Луис Энрике объявил, покинет свой пост по окончании текущего сезона.
"Газета.ру"
Француз уже отклонил предложения от "Лас-Пальмаса", "Бетиса" и "Севильи" в рассчете на предложение из Каталонии, сообщает Le Parisien.
Ранее Луис Энрике объявил, покинет свой пост по окончании текущего сезона.
"Газета.ру"
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