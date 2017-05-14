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Лоран Блан хочет возглавить "Барселону"

Экс-главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан хочет возглавить "Барселону".

Француз уже отклонил предложения от "Лас-Пальмаса", "Бетиса" и "Севильи" в рассчете на предложение из Каталонии, сообщает Le Parisien.

Ранее Луис Энрике объявил, покинет свой пост по окончании текущего сезона.

"Газета.ру"
Теги: Блан Барселона ПСЖ
Сегодня, 21:11
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№3 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
не потянет..Ленен тоже вроде Бланом был-и ничего не получилось-закончил овощем.. laughing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Бышовец тоже свободен
Регистрация: 23.01.2015
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 21:21) #
  • +1
  •  (1)

Ой да ну)лучше искать тех кто не хочет smile
Регистрация: 14.12.2016
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