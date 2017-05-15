Пабло Сабалета по окончании сезона покинет "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета после окончания текущего сезона покинет клуб и продолжит карьеру в другом месте. Об этом сообщает официальный сайт "горожан"."Действующий контракт Сабалеты истекает ближайшим летом и Пабло уведомил клуб, что продолжит карьеру в другой команде. Болельщики получат возможность выразить свою признательность одному из самых преданных игроков клуба последних лет в матче против "Вест Бромвича", который состоится 16 мая и станет последней домашней игрок Пабло в футболке "Сити", — говорится в сообщении на сайте клуба.