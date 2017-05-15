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Автобус юношеской команды "Васко да Гама" попал в аварию

Автобус, в котором находилась юношеская команда бразильского клуба "Васко да Гама" попал в аварию в одном из горных районов Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Esporte.

22 человека, находящихся в транспортном средстве, получили травмы различной степени тяжести. Трое находятся в критическом состоянии.

ДТП произошло в момент, когда юношеская команда возвращалась с матча против клуба "Фрибургенсе". В автобусе находилось около 30 человек, медперсонал клуба сразу стал оказывать помощь пострадавшим.

На данный момент точные причины аварии не известны.

"Газета.ру"
Сегодня, 00:43
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