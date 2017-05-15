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Маурицио Сарри: я могу заключить контракт с кем угодно, даже с китайским клубом

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поделился мнением о победе своей команды в матче 36-го тура Серии А с "Торино" (5:0) и рассказал о планах на будущее.

"До второго гола шла обоюдоострая игра, у нас были некоторые проблемы. Но время шло, градус игры поднимался. В итоге, нам удалось сломать оборону "Торино".

Я могу заключить следующий контракт с кем угодно, даже с китайским клубом. Если президент хочет продлить мое соглашение, то он сможет это сделать.

Я не понимаю, почему это преступление сказать, что я хотел бы хорошо зарабатывать за свою работу. Аурелио Де Лаурентис (президент "Наполи" — прим.) очень спокоен в этом вопросе. Мой действующий контракт истекает лишь в 2020 году, так что впереди ещё много времени", — цитирует Сарри "Газета.ru" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Сарри Наполи
Сегодня, 08:54
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