Зеад Колашинац летом бесплатно перейдет в лондонский "Арсенал"

Боснийский защитник "Шальке-04" Зеад Колашинац перейдет в лондонский "Арсенал". Футболист станет игроком английского клуба 1 июля, сообщает Sky Sports.Колашинац перейдет в "Арсенал" бесплатно. Контракт футболиста истекает по окончании сезона, и защитник станет игроком "канониров" на правах свободного агента.