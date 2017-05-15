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Зеад Колашинац летом бесплатно перейдет в лондонский "Арсенал"

Боснийский защитник "Шальке-04" Зеад Колашинац перейдет в лондонский "Арсенал". Футболист станет игроком английского клуба 1 июля, сообщает Sky Sports.

Колашинац перейдет в "Арсенал" бесплатно. Контракт футболиста истекает по окончании сезона, и защитник станет игроком "канониров" на правах свободного агента.

"Газета.ру"
Теги: Арсенал Шальке
Сегодня, 19:21
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