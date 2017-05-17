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"Ювентус" отменил празднование чемпионства из-за поражения от "Ромы"

Руководство "Ювентуса" отменит празднование чемпионства в связи с поражением в матче 36-го тура чемпионата Италии с "Ромой" (1:3).

Победа над римлянами гарантировала "старой синьоре" титул, но команда проиграла.

В Турине планировали устроить концерт в честь победы, а также проехаться по улицам города на автобусе с открытым верхом, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на La Stampa.
Теги: Ювентус
Сегодня, 12:48
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