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"Лестер" повторил антирекорд АПЛ по самому крупному поражению в ранге чемпиона

"Лестер" в перенесенном матче 34-го тура АПЛ проиграл на своем поле "Тоттенхэму" со счетом 1:6.

"Лисы" повторили антирекорд английской премьер-лиги, потерпев самое крупное поражение для чемпиона предыдущего сезона.

Данный антирекорд был установлен 23 октября 2011 года. Тогда "Манчестер Юнайтед" уступил на своем поле "Манчестер Сити" с таким же счетом - 1:6.

Газета.ru
Теги: Лестер
Сегодня, 10:39
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