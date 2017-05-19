"Лестер" повторил антирекорд АПЛ по самому крупному поражению в ранге чемпиона

"Лестер" в перенесенном матче 34-го тура АПЛ проиграл на своем поле "Тоттенхэму" со счетом 1:6."Лисы" повторили антирекорд английской премьер-лиги, потерпев самое крупное поражение для чемпиона предыдущего сезона.Данный антирекорд был установлен 23 октября 2011 года. Тогда "Манчестер Юнайтед" уступил на своем поле "Манчестер Сити" с таким же счетом - 1:6.