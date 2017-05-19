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Джанни Инфантино поздравил донецкий "Шахтер" с победой в УПЛ
Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил донецкий "Шахтер" с победой в чемпионате Украины.
"ФК «Шахтер» (Донецк) – чемпион Украины сезона – 2016/17. С огромным удовольствием сердечно поздравляю команду с десятым чемпионством! Этот титул является результатом целеустремленности большого коллектива, потому адресую игрокам, главному тренеру, руководству клуба, техническому и медицинскому персоналу, а также болельщикам мои поздравления с таким значительным достижением. От имени всего спортивного сообщества хотел бы поблагодарить "Шахтер" за помощь в распространении положительного футбольного посыла", - приводит слова Инфантино официальный сайт "Шахтера".
"ФК «Шахтер» (Донецк) – чемпион Украины сезона – 2016/17. С огромным удовольствием сердечно поздравляю команду с десятым чемпионством! Этот титул является результатом целеустремленности большого коллектива, потому адресую игрокам, главному тренеру, руководству клуба, техническому и медицинскому персоналу, а также болельщикам мои поздравления с таким значительным достижением. От имени всего спортивного сообщества хотел бы поблагодарить "Шахтер" за помощь в распространении положительного футбольного посыла", - приводит слова Инфантино официальный сайт "Шахтера".
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