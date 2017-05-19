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Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций (12)
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций (12)
Вячеслав Караваев - лучший игрок "Спарты" в нынешнем сезоне
Российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев признан лучшим игроком сезона в составе своей команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Россиянин является первым иностранцем в истории чешского клуба, удостоенным этой награды.
В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл в 25 матчах чемпионата Чехии, в которых забил три гола.
"Газета.ру"
Россиянин является первым иностранцем в истории чешского клуба, удостоенным этой награды.
В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл в 25 матчах чемпионата Чехии, в которых забил три гола.
"Газета.ру"
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