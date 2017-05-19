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Вячеслав Караваев - лучший игрок "Спарты" в нынешнем сезоне

Российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев признан лучшим игроком сезона в составе своей команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Россиянин является первым иностранцем в истории чешского клуба, удостоенным этой награды.

В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл в 25 матчах чемпионата Чехии, в которых забил три гола.

Вячеслав Караваев - лучший игрок "Спарты" в нынешнем сезоне

"Газета.ру"
Теги: Караваев Спарта
Сегодня, 17:04
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9
(2)
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:33) #
  • +2
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online

Цитата: Valar
Так а смысл брать, если Фернандес всё равно сильнее ?

Так же, как и с 3-м вратарем: играть не будет, но чтоб вливался в сборную, имело смысл брать кого-нибудь из молодых, а не Габулова.

Фернандес и так с травмой, не дай Бог, усугубит. А Самедов (при всём уважении к его вкладу в чемпионство Спартака) на ЧМ-18 не перспективен, всё-таки возраст.
Регистрация: 22.09.2009
№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 17:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Valar
Так а смысл брать, если Фернандес всё равно сильнее ?

А из чего такой однозначный вывод? Надо было вызвать в сборную и сравнить. А то получается как в старом анекдоте...
- Фернандес лучше чем Караваев?
- Чем ?
- Чем Караваев.
Регистрация: 8.02.2011
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:25) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: SHIGA
он одной ногой в Спартаке!

А второй ногой тогда где? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: Crowley172 (Сегодня, 17:23) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Valar
Цитата: Миха Ковалёв
а усач даже в расширенный список не взял

Так а смысл брать, если Фернандес всё равно сильнее ? Просто на лавочке посидеть

Так а смысл тогда вообще 30 человек набирать? Играть все равно 11 будут
Регистрация: 15.10.2016
№5 Написал: Valar (Сегодня, 17:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Миха Ковалёв
а усач даже в расширенный список не взял

Так а смысл брать, если Фернандес всё равно сильнее ? Просто на лавочке посидеть


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:08) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
он одной ногой в Спартаке!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Quincy (Сегодня, 17:07) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
А жирному Пельменю не пригодился

а Каррере вполне может пригодиться,вот тогда бомбанет в Ватутинках))
Регистрация: 2.09.2016
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (3)
online

А жирному Пельменю не пригодился wink


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 17:05) #
  • +5
  •  (7)

а усач даже в расширенный список не взял
Регистрация: 2.12.2015
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