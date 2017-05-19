Вячеслав Караваев - лучший игрок "Спарты" в нынешнем сезоне

Российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев признан лучшим игроком сезона в составе своей команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Россиянин является первым иностранцем в истории чешского клуба, удостоенным этой награды.В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл в 25 матчах чемпионата Чехии, в которых забил три гола.