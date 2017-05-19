Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:07
Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
16:12
Превью. 38 тур. ФНЛ (1)
Превью. 38 тур. ФНЛ (1)
11:46
Валерий Рейнгольд: возрождать традиции нужно не только на футбольном поле, но и около него (5)
Валерий Рейнгольд: возрождать традиции нужно не только на футбольном поле, но и около него (5)
09:58
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций (15)
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций (15)
Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
"Шальке" воспользовался изменением правил в бундеслиге и заключил контракт с онлайн-супермаркетом AllyouneedFresh, реклама которого будет размещена на рукаве формы.
На рукаве также будет располагаться специальный чип, с помощью которого фанаты смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе "Фелтинс-Арена".
Соглашение между "Шальке" и онлайн-супермаркетом рассчитано на четыре года.
Sports.ru
На рукаве также будет располагаться специальный чип, с помощью которого фанаты смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе "Фелтинс-Арена".
Соглашение между "Шальке" и онлайн-супермаркетом рассчитано на четыре года.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.