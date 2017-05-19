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Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках

"Шальке" воспользовался изменением правил в бундеслиге и заключил контракт с онлайн-супермаркетом AllyouneedFresh, реклама которого будет размещена на рукаве формы.

На рукаве также будет располагаться специальный чип, с помощью которого фанаты смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе "Фелтинс-Арена".

Соглашение между "Шальке" и онлайн-супермаркетом рассчитано на четыре года.

Sports.ru
Теги: Шальке
Сегодня, 18:07
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