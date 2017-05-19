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6 игроков БАТЭ попали в расширенный список сборной Белоруссии

Тренерский штаб национальной сборной Беларуси обнародовал списки футболистов, на которых рассчитывает в предстоящих в начале лета поединках. Отметим, что к подготовке к спаррингу со швейцарцами (1 июня) приступит только один представитель БАТЭ - нападающий Михаил Гордейчук.

Также сформирована расширенная обойма из 30 кандидатов, информирует официальный сайт борисовчан. Туда вошли уже шестеро "желто-синих": помимо Гордейчука, это защитник Денис Поляков, хавбеки Алексей Риос, Юрий Кендыш и Евгений Березкин, впервые включенный в подобный перечень, форвард Николай Сигневич.

В итоге рулевой Игорь Криушенко выберет окончательный состав из 23 игроков накануне следующих матчей: официального в рамках отбора на чемпионат мира-2018 с болгарами (9 июня, "Борисов-Арена"; 21.45) и контрольного с новозеландцами (12 июня, "Трактор", Минск; 19.00).

БАТЭ
Теги: БАТЭ Сборная Белоруссии
Сегодня, 19:03
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