6 игроков БАТЭ попали в расширенный список сборной Белоруссии

Тренерский штаб национальной сборной Беларуси обнародовал списки футболистов, на которых рассчитывает в предстоящих в начале лета поединках. Отметим, что к подготовке к спаррингу со швейцарцами (1 июня) приступит только один представитель БАТЭ - нападающий Михаил Гордейчук.Также сформирована расширенная обойма из 30 кандидатов, информирует официальный сайт борисовчан. Туда вошли уже шестеро "желто-синих": помимо Гордейчука, это защитник Денис Поляков, хавбеки Алексей Риос, Юрий Кендыш и Евгений Березкин, впервые включенный в подобный перечень, форвард Николай Сигневич.В итоге рулевой Игорь Криушенко выберет окончательный состав из 23 игроков накануне следующих матчей: официального в рамках отбора на чемпионат мира-2018 с болгарами (9 июня, "Борисов-Арена"; 21.45) и контрольного с новозеландцами (12 июня, "Трактор", Минск; 19.00).