Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:25
Жулиано вызван в сборную Бразилии (2)
Жулиано вызван в сборную Бразилии (2)
18:07
Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
16:12
Превью. 38 тур. ФНЛ (1)
Превью. 38 тур. ФНЛ (1)
Жозе Моуринью: вылетевшая из ЛЧ команда не должна принимать участие в Лиге Европы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что "Аякс", с которым манкунианцы сыграют в финале Лиги Европы, не должен принимать участие в турнире, поскольку ранее вылетел из Лиги чемпионов.
"Аякс" — команда Лиги чемпионов. Они пришли из Лиги чемпионов. Я никогда не был согласен с этим. Думаю, команда не должна играть в двух еврокубках в одном и том же сезоне. Они должны отправиться домой. У них не должно быть возможности играть в Лиге Европы. Лига Европы — турнир для команд, которые попадают туда, как мы.
Мы финишировали на пятом месте в АПЛ в прошлом сезоне и попали в Лигу Европы. Мы стартовали в Лиге Европы с начала сезона, и нам пришлось сражаться, чтобы оказаться там, где мы есть", — передает его слова Daily Mail.
"Газета.ру"
"Аякс" — команда Лиги чемпионов. Они пришли из Лиги чемпионов. Я никогда не был согласен с этим. Думаю, команда не должна играть в двух еврокубках в одном и том же сезоне. Они должны отправиться домой. У них не должно быть возможности играть в Лиге Европы. Лига Европы — турнир для команд, которые попадают туда, как мы.
Мы финишировали на пятом месте в АПЛ в прошлом сезоне и попали в Лигу Европы. Мы стартовали в Лиге Европы с начала сезона, и нам пришлось сражаться, чтобы оказаться там, где мы есть", — передает его слова Daily Mail.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.