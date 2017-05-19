Жозе Моуринью: вылетевшая из ЛЧ команда не должна принимать участие в Лиге Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что "Аякс", с которым манкунианцы сыграют в финале Лиги Европы, не должен принимать участие в турнире, поскольку ранее вылетел из Лиги чемпионов."Аякс" — команда Лиги чемпионов. Они пришли из Лиги чемпионов. Я никогда не был согласен с этим. Думаю, команда не должна играть в двух еврокубках в одном и том же сезоне. Они должны отправиться домой. У них не должно быть возможности играть в Лиге Европы. Лига Европы — турнир для команд, которые попадают туда, как мы.Мы финишировали на пятом месте в АПЛ в прошлом сезоне и попали в Лигу Европы. Мы стартовали в Лиге Европы с начала сезона, и нам пришлось сражаться, чтобы оказаться там, где мы есть", — передает его слова Daily Mail.