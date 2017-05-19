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Жозе Моуринью: вылетевшая из ЛЧ команда не должна принимать участие в Лиге Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что "Аякс", с которым манкунианцы сыграют в финале Лиги Европы, не должен принимать участие в турнире, поскольку ранее вылетел из Лиги чемпионов.

"Аякс" — команда Лиги чемпионов. Они пришли из Лиги чемпионов. Я никогда не был согласен с этим. Думаю, команда не должна играть в двух еврокубках в одном и том же сезоне. Они должны отправиться домой. У них не должно быть возможности играть в Лиге Европы. Лига Европы — турнир для команд, которые попадают туда, как мы.

Мы финишировали на пятом месте в АПЛ в прошлом сезоне и попали в Лигу Европы. Мы стартовали в Лиге Европы с начала сезона, и нам пришлось сражаться, чтобы оказаться там, где мы есть", — передает его слова Daily Mail.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:30
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№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:51) #
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Цитата: петя365
Не имеет права турнир быть утешительным призом

еще как имеет,не даром она называется говночашкой
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: петя365 (Сегодня, 22:42) #
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online

И Жозе прав
Не имеет права турнир быть утешительным призом
Регистрация: 7.05.2017
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