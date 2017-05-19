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Сергей Кривцов: на заключительные матчи настраиваемся серьезно

Защитник "Шахтёра" Сергей Кривцов заявил, что на заключительным матчи УПЛ команда настраивается серьезно, несмотря на досрочное чемпионство.

"У нас три официальных встречи, где нужно одержать верх. Ни о чем другом не думаем. Болельщики придут на стадион, будут ждать от нас победы и красивой игры, так что постараемся их порадовать. Да, мы досрочно стали чемпионами, но официально турнир еще не окончен. На предстоящие матчи настраиваемся серьезно", – цитирует Кривцова официальный сайт клуба.
Теги: Шахтер
Вчера, 23:46
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