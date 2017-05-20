Хосеп Гвардиола: не думаю, что внедрение дисквалификации футболистов за симуляцию необходимо

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не считает необходимостью решение Английской премьер-лиги наказывать дисквалификацией футболистов, которые симулируют на поле."Не считаю внедрение этой идеи необходимостью. Все совершают ошибки. Мы хотим рассматривать судейские решения? Ошибки случаются.Мое мнение не имеет значения. Неважно, что я говорю. Что бы они ни решили, мы это примем. Не думаю, что симуляция — главная проблема футбола. Есть много других вещей, которые мы можем улучшить. Но я буду приспосабливаться к тем правилам, которые есть", — цитирует Гвардиолу Telegraph.