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19:33
Хосеп Гвардиола: не думаю, что внедрение дисквалификации футболистов за симуляцию необходимо (2)
Хосеп Гвардиола: не думаю, что внедрение дисквалификации футболистов за симуляцию необходимо (2)
18:22
Алексей Поддубский: если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель (1)
Алексей Поддубский: если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель (1)
Хосеп Гвардиола: не думаю, что внедрение дисквалификации футболистов за симуляцию необходимо
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не считает необходимостью решение Английской премьер-лиги наказывать дисквалификацией футболистов, которые симулируют на поле.
"Не считаю внедрение этой идеи необходимостью. Все совершают ошибки. Мы хотим рассматривать судейские решения? Ошибки случаются.
Мое мнение не имеет значения. Неважно, что я говорю. Что бы они ни решили, мы это примем. Не думаю, что симуляция — главная проблема футбола. Есть много других вещей, которые мы можем улучшить. Но я буду приспосабливаться к тем правилам, которые есть", — цитирует Гвардиолу Telegraph.
"Газета.ру"
"Не считаю внедрение этой идеи необходимостью. Все совершают ошибки. Мы хотим рассматривать судейские решения? Ошибки случаются.
Мое мнение не имеет значения. Неважно, что я говорю. Что бы они ни решили, мы это примем. Не думаю, что симуляция — главная проблема футбола. Есть много других вещей, которые мы можем улучшить. Но я буду приспосабливаться к тем правилам, которые есть", — цитирует Гвардиолу Telegraph.
"Газета.ру"
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