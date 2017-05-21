Обамейянг стал лучшим бомбардиром сезона в Бундеслиге, обойдя Левандовского

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг отметился дублем в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги с "Вердером".Таким образом, габонец с 31 голом обошел форварда "Баварии" Роберта Левандовского, у которого на счету 30 мячей и стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Германии.