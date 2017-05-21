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Эдинсон Кавани стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани стал лучшим бомбардиром сезона-2016/17 во французской Лиге 1.

Уругваец принял участие в 36 матчах, в которых забил 35 мячей.

Второе место занял нападающий "Лиона" Александр Ляказетт, на счету которого 28 голов в 30 матчах. Тройку замкнул игрок "Монако" Радамель Фалькао 21 мяч в 29 играх.

"Газета.ру"
Теги: Кавани ПСЖ
Сегодня, 09:14
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