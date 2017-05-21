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Эден Джеко стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионате Италии за 86 лет
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко отметился голом в матче 37-го итальянской Серии А против "Кьево" (5:3). Этот мяч стал для боснийца 28-м в текущем розыгрыше чемпионата.
31-летний футболист стал рекордсменом римского клуба по забитым мячам в Серии А за последние 86 лет. Последний раз такого же результата футболист "Ромы" добивался в сезоне 1930/31.
Подопечные Лучано Спаллетти занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
"Газета.ру"
31-летний футболист стал рекордсменом римского клуба по забитым мячам в Серии А за последние 86 лет. Последний раз такого же результата футболист "Ромы" добивался в сезоне 1930/31.
Подопечные Лучано Спаллетти занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
"Газета.ру"
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