Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эден Джеко стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионате Италии за 86 лет

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко отметился голом в матче 37-го итальянской Серии А против "Кьево" (5:3). Этот мяч стал для боснийца 28-м в текущем розыгрыше чемпионата.

31-летний футболист стал рекордсменом римского клуба по забитым мячам в Серии А за последние 86 лет. Последний раз такого же результата футболист "Ромы" добивался в сезоне 1930/31.

Подопечные Лучано Спаллетти занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

"Газета.ру"
Теги: Джеко Рома
Сегодня, 09:28
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.