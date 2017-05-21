Марчин Василевски покинет "Лестер" по окончании сезона

Польский защитник "Лестера" Марчин Василевски покинет команду по окончании нынешнего сезона."Его влияние и вклад, который он внес, выходят за рамки того, что люди видят на поле. Он один из лучших профессионалов, с которым я когда-либо работал", — передает официальный сайт "лис" слова главного тренера команды Крэйга Шекспира.В составе "Лестера" 36-летний футболист провел 77 матчей, а в сезоне-2015/16 стал чемпионом Англии.